Recuperati dai carabinieri due reperti archeologici mesoamericani

I carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Venezia hanno consegnato al direttore del Museo delle Civiltà di Roma due importanti reperti archeologici mesoamericani che erano stati sequestrati in un prestigioso palazzo veneziano.

Si tratta, in primo luogo, di un pendente in oro a doppia figura della cultura del Gran Coclé di Panama (650-1520 d.C.) che raffigura due guerrieri in atto di ostentare, ciascuno, un’insegna da guerra e un lancia-dardi. Il reperto è verosimilmente parte di un corredo funebre di un personaggio di alto rango, quale un capo, un sacerdote o uno sciamano. C'è, poi, una statuina fittile appartenente alla cultura Nayarit, Messico nord-occidentale (100 a.C. - 300 d.C.), anch’essa parte di un corredo funerario, che rappresenta una figura femminile inginocchiata, con gli arti superiori (quello destro è mancante) semplicemente abbozzati e protesi in avanti. La figura è ornata da una collana, a più giri, di grani circolari sempre in rosso, e da un ornamento nasale a forma di mezza luna.

I due reperti erano stati sequestrati a Venezia insieme ad altri 33 beni d’interesse archeologico. Dagli accertamenti effettuati sono emerse ipotizzabili responsabilità penali a carico di una persona ormai deceduta per ricettazione e messa in circolazione di beni contraffatti. Gli altri 33 oggetti sono stati consegnati alla Soprintendenza di Venezia. Tra questi c'è anche un ushabti egizio.

