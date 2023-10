Presto la nuova residenza per anziani a Vigonovo: sarà intitolata a suor Tiziana Ferraresso

Sarà intitolata a suor Tiziana Ferraresso la nuova struttura residenziale per anziani di prossima apertura a Vigonovo, in via Cavour, vicino al centro del paese. Lo stabile, costato 10 milioni di euro, potrà ospitare 120 anziani non autosufficienti e occuperà circa 100 lavoratori tra medici, infermieri, operatori socio-sanitari, servizi alberghieri, sanificazione, cucine e guardaroba.

La gestione è affidata alla cooperativa sociale Universiis, impresa non profit con sede a Udine e operante nel settore da circa 30 anni. A breve inizieranno anche i colloqui per le nuove assunzioni del personale. Nel frattempo Universiis sta lavorando con Azienda Zero e con l'Ulss 3 per ottenere gli accreditamenti e avere di conseguenza un prezzo convenzionato per i degenti e le loro famiglie. È in via di definizione anche la convenzione con il Comune di Vigonovo per definire in dettaglio i rapporti tra le parti.

Intanto, come detto, è stata scelta l'intitolazione. Suor Tiziana Clotilde Rosetta Ferraresso è nata a Vigonovo il 28 ottobre 1932 ed è morta in casa madre delle Suore Dimesse di Padova il 19 gennaio 2009. «Abbiamo individuato una figura vigonovese illustre, meritevole di essere ricordata e portata ad esempio nella nostra comunità - ha spiegato il sindaco Luca Martello -. Suor Tiziana ha dedicato tutta la sua vita agli altri, in particolare i più poveri e bisognosi, lavorando per più di quarant’anni anni soprattutto nella missione di Nyahururu in Kenya. Abbiamo coinvolto nella nostra riflessione don Gabriele Pipinato, parroco a Vigonovo e compagno di lavoro in missione con suor Tiziana per molti anni. Suo desiderio, purtroppo non realizzato a causa dei problemi di salute che nel 2007 l’hanno trattenuta in Italia, era la realizzazione di una casa di riposo in Kenya, e a noi questo è parso come un ulteriore segno della sua presenza qui a Vigonovo, nel cui cimitero riposano le sue spoglie».

Venerdì 27 ottobre è in programma, alle 20.45, il concerto in sala parrocchiale di Vigonovo organizzato nell’ambito del Festival “Musica in laguna d’arte e dintorni”, che sarà dedicato proprio a suor Tiziana. «Devo ringraziare l’amministrazione per questa attenzione - commenta don Pipinato -. L'ho conosciuta da vicino e confermo la sua grandissima dedizione verso gli umili, i poveri e i malati. Finché la salute gliel’ha concesso, ogni giorno non si è mai risparmiata».

Il presidente della cooperativa Universiis, Alberto Vacca, aggiuge: «Il Centro servizi anziani sarà una struttura sicuramente all’avanguardia, in grado di rispondere al meglio ai crescenti bisogni di un’utenza che necessita sempre più di cure e interventi mirati, di carattere sanitario e socio assistenziale». Ora resta il nodo del personale: il responsabile del Servizio, Michele Sanginesi, spiega che «in un momento storico in cui le figure professionali in ambito sanitario sono di difficile reperimento, la costruzione di un nuovo team di lavoro è un obiettivo ambizioso. Negli ultimi decenni la crescente età media e la concomitante presenza di più patologie hanno trasformato una struttura residenziale per anziani in un contesto simile ad una degenza ospedaliera, e per questo abbiamo previsto dei percorsi formativi mirati per tutto il personale».