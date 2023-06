Entro il 2030 nelle residenze per anziani serviranno mille posti

Entro il 2030 nelle residenze per anziani veneziane serviranno altri 800 posti letto per le persone non autosufficienti, che non riusciranno a pagare la retta, e il privato intanto occupa già quasi il 70 per cento. Il sindacato dei pensionati Cisl di Venezia, Fnp, ha commissionato una ricerca per mappare i centri servizi in relazione alle previsioni demografiche: entro la fine del decennio il 30 per cento dei veneziani avrà più di 65 anni.

La crescita degli ottantenni e i redditi

La popolazione anziana in provincia di Venezia crescerà dal 25,1 per cento al 29,9, da 211.603 a 247.440 persone, in base ai dati Fnp, e crescerà anche il numero di non autosufficienti principalmente 80enni: oggi sono circa 32 mila. Per chi ha più bisogno di assistenza, ci sono a disposizione oggi 5.175 posti letto nei centri servizi: per mantenere la stessa proporzione entro il 2030 dovranno esserne attivati altri 813.

Per la sigla dei pensionati della Cisl ci sono due fattori a destare preoccupazione: il primo è che il reddito medio da pensione dei veneziani è di 21.500 euro l’anno, quando bisogna spenderne in media 23.725 per pagare la retta. Il secondo è che Venezia è la provincia del Veneto con il più alto tasso di privatizzazione dei servizi residenziali per anziani: il 63,8 per cento dei posti (media veneta 49,6). Sono questi i risultati principali della ricerca “Anziani, non autosufficienza e centri servizi”, un approfondimento sulla Città metropolitana, commissionato dalla Fnp ai ricercatori Francesco Peron e Stefano Dal Pra Caputo, nell’ambito di un progetto di mappatura regionale dei centri servizi anziani in relazione alla domanda di bisogno assistenziale.

Tutte le strutture nel Comune di Venezia

La ricerca, entrando anche nel dettaglio dei singoli Comuni, ha messo in relazione l’andamento demografico, la capacità reddituale degli anziani, la fotografia attuale della non autosufficienza e la mappatura delle residenze (52 dai dati della Regione Veneto relativi al 2020, 35 nel territorio dell’Ulss 3 e 17 in quello dell’Ulss 4 Veneto orientale). Sedici dei 52 centri servizi della provincia sono nel solo Comune di Venezia, con 1.969 posti letto (il 38 per cento del totale) e in 17 comuni su 44 non è previsto alcun servizio residenziale per gli anziani non autosufficienti.

Secondo Fnp Cisl il dato che emerge con più evidenza è la privatizzazione del settore: dal 2016 al 2020 Venezia è stata la provincia del Veneto che ha fatto il salto maggiore verso il privato, passato dall’offrire il 56,9 per cento dei posti letto al 63,8 per cento: +6,9 in quattro anni, ben superiore alla media regionale del +1,7. Dei 484 nuovi posti letto previsti dai piani di zona 2023-2025, 3 su 4 verranno realizzati in strutture private.

Anche il privato a regia pubblica

«Sembra quasi che la città metropolitana di Venezia sia diventata un terreno di conquista delle aziende private che hanno capito che i servizi per gli anziani, soprattutto non autosufficienti, sono un business in crescita, perché cresceranno i bisogni - commenta Tina Cupani, segretaria generale Fnp Veneto e reggente Fnp Venezia - noi ci chiediamo: dov’è il pubblico? Dov’è la lungimiranza della Regione?».

Dal momento che il sistema pubblico e quello privato, singolarmente presi, non sono in grado di coprire la domanda di servizi presente e futura, nella visione dei pensionati Cisl i due sistemi devono essere complementari e a “regia” pubblica. «Le Regione non deve limitarsi a dare gli accreditamenti, ma deve riformare la loro concessione e stabilire delle forme di periodico controllo - continua Cupani -. Se il “cappello” pubblico è forte, le famiglie hanno la garanzia che i servizi sono adeguati e di qualità, in una gestione caratterizzata da una certa trasparenza».

La riforma della legge regionale

«La legge regionale di riforma delle Ipab non è ancora calendarizzata in quinta Commissione. La giunta Zaia aspetta, mentre le rette per gli ospiti delle case di riposo crescono a dismisura e il personale fugge per lavorare nel privato - afferma Erika Baldin, consigliera regionale (MoVimento 5 Stelle) -. avevo sollevato il caso del Veneto orientale, dove i rincari ammontano anche a 300 euro. Da parte della giunta sono state date solo risposte contabili - commenta Baldin -. I contributi straordinari sono doverosi, ma non risolutivi. Attendevo appunto un cenno alla calendarizzazione della legge regionale di riforma che manca da vent’anni: il Veneto è l'unica Regione che ancora non ha provveduto».