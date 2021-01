Municipale di Jesolo: nel 2020 sanzionate 27 attività per violazione delle misure sanitarie

Una cerimonia semplice, nel rispetto delle norme, quella tenutasi a Jesolo per San Sebastiano, protettore della polizia locale. Il tradizionale appuntamento è stata anche l’occasione per tracciare il bilancio sull’attività svolta dal corpo nel corso del 2020, anno segnato dall'ermergenza sanitaria.

L’attività nell’anno del covid ha richiesto l’attivazione di nuovi programmi per assicurare il rispetto delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia. Su questo fronte sono state effettuati oltre 2200 servizi sul territorio con il controllo di oltre 8300 persone e quasi 3400 veicoli. Sono state trasmesse 14 denunce all’autorità giudiziaria ed emesse sanzioni amministrative a 128 persone e 27 attività economiche per violazione delle normative e delle misure sanitarie. Tra le note positive sono stati evidenziati i servizi di trasporto di generi alimentari a supporto delle Caritas parrocchiali, in collaborazione con Jesolo Patrimonio, il sostegno ad iniziative solidali con la distribuzione di uova di Pasqua ai bambini di Jesolo e la donazione di 4 tablet al Covid-hospital per consentire ai pazienti di restare in contatto con i propri cari.

Controlli stradali

Complici la riduzione degli spostamenti, nel 2020 sono stati rilevati 220 incidenti stradali con una riduzione del 40% rispetto al 2019. In calo le vittime (1 contro le 5 del 2019) e i feriti (135 contro i 198 dell’anno precedente). Sono 7 le persone fermate per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti e 26 per guida in stato di ebbrezza alcolica (10 in più sul 2019). Gli agenti hanno effettuato anche 28 ritiri di patente.

La lotta a spaccio e commercio abusivo

L'azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, effettuata anche tramite impiego dell’unità cinofila “Baskoo” ha visto una riduzione degli illeciti riscontrati con 5 segnalazioni alla Prefettura di persone per uso di sostanze (13 nel 2019), 10 denunce per spaccio (16 nel 2019), 8 sequestri (42 nel 2019) per un totale di circa 1 chilogrammo di droga tra hashish e marijuana e cocaina e 605 euro di proventi. Sul fronte del commercio abusivo sono state accertate 42 violazioni accertate (-67% rispetto al 2019), soprattutto su arenile e la ztl con quasi 8500 oggetti sequestrati.

«Arriviamo da un 2020 drammatico che è stato affrontato lavorando con grande fatica e impegno da ogni agente del comando di polizia locale. - ha commentato il comandante della polizia locale di Jesolo Claudio Vanin - Sono state messi in campo dedizione, volontà, impegno, sempre in prima linea non senza preoccupazioni legittime per garantire la sicurezza e l’attenzione nei confronti della città, dei suoi abitanti e degli ospiti». Gli ha fatto eco il sindaco Valerio Zoggia: «Sono particolarmente fiero del lavoro svolto dagli uomini e dalle donne della nostra polizia locale - ha detto - che si sono trovati a dover fronteggiare una situazione difficile che oltre all’avvio di servizi specifici per il rispetto delle norme anti-covid ha richiesto garanzie sui servizi tradizionali svolti per la sicurezza dei cittadini e degli ospiti».