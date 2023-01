Arresti per pedopornografia, operazioni sotto copertura e cybercrime: il 2022 della polizia postale

Ottantanove casi in materia di pedopornografia con 14 arresti, 88 segnalazioni da associazioni attive nella tutela delle persone e 3 operazioni sotto copertura effettuate dagli agenti di via Cappelletto a Mestre. Sono alcuni dei numeri che inquadrano il lavoro della polizia postale nel corso dell'anno appena trascorso.

Sul fronte dell'adescamento di minori, in particolare, sono state identificate 14 vittime di reati attinenti alla sfera sessuale, con una trentina di casi trattati, in prevalenza sulla fascia d'età tra i 10 e i 13 anni. Nel campo delle minacce veicolate sul web, sono stati invece trattati 102 casi, con 22 soggetti denunciati all'autorità giudiziaria e 13 perquisizioni svolte dagli operatori della Postale.

Cybercrime e truffe

L’altro settore di competenza della polizia postale, quello dei reati in materia di financial cybercrime, ha visto 297 episodi di varia natura sensibili di ulteriori sviluppi investigativi, - 10 dei quali con vittime minorenni - e 27 persone denunciate a fronte di 9 perquisizioni domiciliari svolte dai poliziotti veneziani. Sono stati anche sequestrati due spazi virtuali e controllate oltre 600 persone al terminale interforze in dotazione alle forze dell'ordine.

Quasi mille gli episodi riconducibili a truffe di varia natura, tra le quali spiccano in particolar modo quelle legate al trading online e truffe sentimentali, con 102 indagati. Non mancano le frodi: un episodio di rapina, 5 di furto di corrispondenza e gli attacchi agli sportelli atm degli uffici postali.

Per quanto riguarda il settore più "specialistico" del computer crime, nel corso del 2022 gli agenti hanno trattato 1221 episodi di attacchi informatici a privati ed aziende, con 15 soggetti denunciati e 3 perquisizioni svolte. Dato significativo è quello degli spazi virtuali monitorati, ben 307 per reati che vanno dall’hacking, agli exchange wallet e ransomware. Nelle maglie delle indagini sono finiti anche soggetti responsabili di possesso di apparecchiature o dispositivi "diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (3 casi), rilevazione di segreti professionali, scientifici o commerciali (5 casi) e diffamazione a personalità dello Stato".

Gli agenti della Postale sono stati impegnati anche nelle scuole: nel corso dell'anno hanno incontrato quasi 50 mila studenti di 65 istituti scolastici, 2.023 docenti e 3.338 genitori. Tra le iniziative principali si segnalano “Una Vita da Social”, “Cuori Connessi”, gli eventi predisposti nell’ambito del “Safer Internet Day” e quelli di orientamento verso il mondo del lavoro.