Controlli in aeroporto, dieci stranieri respinti alla frontiera

Non avevano documenti che attestassero lo scopo del soggiorno in Italia o garanzie economiche e mezzi sufficienti per rientrare nel Paese d'origine. Per questo la polizia di frontiera nei giorni scorsi ha respinto dieci passeggeri atterrato all'aeroporto Marco Polo di Tessera.

Le giornate di grande afflusso di passeggeri nello scalo, in concomitanza con l’inizio della stagione estiva, hanno visto impegnati gli agenti in un’intensa attività di controlli. I respingimenti hanno riguardato quattro cittadini moldavi, cinque georgiani e uno marocchino, quest'ultimo già espulso. Nell'ambito delle attività di monitoraggio è stato anche arrestato un passeggero romeno, con precedenti per reati di falso e contro il patrimonio, dopo essere sbarcato da un volo proveniente da Londra, in esecuzione di un provvedimento del tribunale di Bologna poiché. L'uomo, in occasione di un incidente stradale avvenuto a Bologna, era stato trovato in stato di ebbrezza alcolica oltre che in possesso di patente falsa. È stato portato nel carcere di Santa Maria Maggiore, dove dovrà scontare sette mesi di reclusione.

