Tornano a risplendere le "perle" di Chioggia, al via il restauro di alcune opere

Al via i lavori, a partire da martedì 24 ottobre per il restauro e il risanamento conservativo di alcune delle opere-simbolo della città di Chioggia. Si tratta dello stendardo di Piazzetta XX Settembre, tra il Palazzo comunale e la Loggia dei Bandi, della Colonna di Vigo e della targa commemorativa posta sulla facciata nord di casa Naccari.

«Dalle parole ai fatti - esordisce il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao - Anche in questo caso interventi necessari e importanti, non più rinviabili, che ridaranno lustro a opere d’arte nel nostro centro città. Sono tantissime le cose da fare e da sistemare e questo è l’ennesimo esempio di quanta poca attenzione è stata riservata a queste opere, tra l’altro molto apprezzate anche dai turisti. Soprattutto la colonna di Vigo con il nostro Leone alato e lo stendardo che vede il nostro grande Tricolore sventolare orgoglioso in cima, quasi a voler proteggere la città. Stiamo intervenendo come ho già avuto modo di dire in tutto il territorio».

Gli interventi

I lavori dureranno all’incirca un paio di mesi (verranno completati prima di Natale) e il costo si aggira sui 10 mila euro circa. Lo stendardo, dopo un deprecabile atto vandalico compiuto a luglio scorso che ha portato alla rottura di parti di due gradini, era rimasto danneggiato ma ora l’amministrazione ha deciso di intervenire in maniere sostanziale sull’opera. I pezzi rotti dei gradini erano stati recuperati dalla polizia locale all’epoca del danneggiamento e, in seguito ad una attenta valutazione, si è arrivati alla decisione di intervenire anche sullo stendardo. Alla base dei gradini verranno collocati dei paletti con catenella simili a quelli che si trovano davanti alla Chiesa di San Giacomo. La Soprintendenza ha già dato parere favorevole. I lavori comprendono la pulizia dei gradini e del complesso marmoreo attraverso pulitura, spazzolatura e stuccatura che ridonerà l’antico splendore all’opera. Nel periodo dell’intervento alcuni banchi del mercato del giovedì che solitamente stazionano nei pressi dell’opera verranno spostati in altri posti dedicati. Lo stendardo di Piazzetta XX Settembre è composto da un complesso marmoreo che sostiene il pennone dove sventola il tricolore. Dai libri di storia della città emerge che un monumento reggente il pennone della bandiera era presente già nel 1431, ma la sua collocazione risultava davanti al Palazzo Pretorio e non nella sede attuale. Questo, abbattuto da una tromba d’aria nel 1683, venne ricostruito dal podestà Luigi Malipiero nello stesso anno. La nuova ubicazione avvenne nel 1714, sotto il podestà Gerolamo Fini, come si può leggere in una iscrizione disposta verticalmente sul basamento dello stendardo, dopo che il Maggior Consiglio decise di realizzare, nel 1712, un nuovo monumento.

Colonna di Vigo e Targa di palazzo Naccari

La colonna è stata restaurata recentemente, quindi nessun intervento è previsto ma verranno ripuliti i gradini. Le deiezioni dei cani, l’incuria e la sporcizia hanno reso particolarmente degradati i gradini che verranno ripuliti. L’invito ai cittadini è quello di evitare che i propri amici a quattro zampe possano usare i monumenti storici per le necessità fisiologiche. La pipì infatti è molto acida e rovina in maniera inesorabile il marmo. Al termine della ripulitura, verranno posizionati dei paletti con catenelle al posto degli attuali “panettoni”. Questi dissuasori in marmo vengono regolarmente spostati e per evitare che questo avvenga, i tecnici hanno deciso di sostituirli con paletti più piccoli, belli e maggiormente in linea con il resto dell’arredo urbano e che consentiranno anche la completa visione dello storico basamento. La Targa commemorativa di palazzo Naccari si è crepata sulla lastra in marmo e quindi verrà sistemata e ripulita.

«Si tratta di interventi importanti perché coinvolgono luoghi cari alla città - commenta Angelo Mancin, assessore ai Lavori pubblici -. Dopo questi lavori di restauro valuteremo, in accordo con la Soprintendenza, un intervento sulla parte lignea sopra le colonne sulla facciata della Loggia dei Bandi. Si tratta di una parte danneggiata dal tempo che necessità di restauro. L’attenzione dell’amministrazione è sempre molto alta».