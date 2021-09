Pronti 2,8 milioni di euro per il restauro di facciate interne ed esterne di Palazzo Ducale

Il progetto definitivo è stato approvato nei giorni scorsi in Giunta. Il dettaglio degli interventi

Due milioni e ottocento mila euro per ripristinare le facciate interne ed esterne di Palazzo Ducale. Il progetto definitivo, preceduto da un lavoro di ricognizione per individuare gli interventi da eseguire per un restauro efficace, è stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale.

Gli interventi a Palazzo Ducale

Nello specificio, si procederà con il coronamento dei prospetti prospicienti piazzetta San Marco e fronte Bacino, compresi i 134 merli, le 128 guglie, la cornice sommitale e il sistema di connessione tra questi elementi e la fabbrica. Si continuerà poi con il rivestimento lapideo di facciata, denominato "mattonellato", considerandolo sia come elemento costituente la struttura muraria sia come superficie particolarmente esposta agli agenti di degrado e con il ripristino funzionale dei sistemi di smaltimento dell’acqua, per scongiurare le attuali infiltrazioni sulla muratura.

Infine si passerà al restauro di cinque finestre a bifora poste in alto nel prospetto interno lato Piazzetta san Marco, attualmente poste in sicurezza con opere provvisorie, con interventi sia sugli elementi lapidei sia sulla parte costituente le finestre, parte lignea e la parte dei rulli. È previsto anche il ripristino di un canale sotterraneo di acque bianche su Rio della Canonica e il consolidamento dell'attacco di un tirante diagonale del loggiato nell'angolo sud-ovest.