Il Comune investe 25 milioni per il perimetro dell'Arsenale

Il Comune di Venezia ha approvato il progetto definitivo per il restauro di tutto il paramento esterno dell'Arsenale che si sviluppa lungo rio della Tana, rio San Daniele e rio delle Vergini. L'intervento riguarda il muro, i marcapiani, gli elementi architettonici e ornamentali, tutti «di particolare interesse culturale». Il piano, approvato nel corso dell'ultima seduta della giunta, prevede un investimento di 25 milioni di euro.

Nel dettaglio, i lavori interesseranno la sponda nord ed ovest del rio della Tana e del rio san Daniele, dal ponte in ferro della fondamenta della Tana fino alla torre di Porta Nuova, in ingresso alla darsena. L'estensione in altezza dell'intervento va dalla quota di imposta delle fondazioni, sul fondo dei canali, fino alla merlatura superiore. Il marginamento è interamente sovrastato dal muro di cinta dell’Arsenale, che coincide in buona parte con la parete esterna degli edifici in uso alla Biennale Architettura. Alcuni di questi edifici sono oggetto di interventi autonomi di restauro e sistemazione architettonica.

«Continua l'impegno per il recupero dell’Arsenale», commenta il sindaco Luigi Brugnaro, ricordando, in proposito, «il consolidamento dei rapporti con le istituzioni nazionali come i ministeri della difesa e della cultura ed anche direttamente con la Biennale e la Marina militare. Ricordo - aggiunge - come una parte rilevante del compendio risultasse inutilizzabile: in questi anni siamo riusciti a recuperare le risorse necessarie per farne spazi per manifestazioni, come il Salone nautico, quello dell’alto artigianato e il Carnevale». Gli interventi di recupero, spiega, «ci porteranno anche a disporre di nuove tese e di una nuova via navigabile, lungo rio delle Galeazze», che per la città significa anche «un risparmio di tempo per chi dalla laguna nord deve entrare in città e viceversa».

«L'investimento di 25 milioni di euro - spiega l'assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto - era già previsto in bilancio con finanziamento derivante dalle risorse nazionali per gli anni dal 2021 al 2026, a valere sul piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr. Fa parte di uno stanziamento complessivo di 170 milioni di euro, sottoscritto da Comune di Venezia, ministero della cultura e ministero della difesa: di questi, 105 milioni saranno proprio destinati al recupero dell’area dell’Arsenale in concessione alla Fondazione, e 65 milioni per ulteriori interventi in città tra cui il Lido, Forte Marghera, parco Bissuola e altri luoghi che necessitano di sistemazione e manutenzione».