Palazzo Granaio pronto per l'estate: Chioggia avrà il suo nuovo centro espositivo

Ancora qualche mese di lavori e poi Palazzo Granaio in Corso del Popolo a Chioggia verrà riconsegnato alla città. «Andiamo verso il completamento dei lavori di uno dei simboli della nostra città - spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Angelo Mancin - L'intenzione è di chiudere il cantiere in concomitanza con la Sagra del Pesce».

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Il progetto di restauro prevede la realizzazione di un centro culturale che sarà dotato di bookshop e biglietteria all’ingresso Ovest per il pubblico al piano terra. Al piano superiore, accessibile tramite scala metallica o piattaforma elevatrice per persone con disabilità, si aprono tre stanze che potranno essere sfruttate per allestire mostre, dotate di servizi igienici e impianto di riscaldamento e raffrescamento.

Sono in fase di ultimazione gli ultimi interventi per rendere operativa la sede: lucidatura della pavimentazione, realizzazione delle scale, finitura degli impianti e descialbo delle pareti, ossia rimozione degli strati che coprono la parete originale. «Riconsegnare alla città Palazzo Granaio era un obiettivo che ci eravamo prefissati nel nostro programma elettorale - commenta il sindaco clodiense, Mauro Armelao -. In questi primi due anni ci siamo impegnati per raggiungere questo importate traguardo e finalmente avremo una nuova sala espositiva che potrà ospitare importanti mostre ed eventi culturali anche di caratura internazionale».