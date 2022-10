Revocato lo sciopero dei treni del 21 ottobre

Le segreterie del Veneto dei sindacati Filt-Fit-Uilt-Ugl-Fast-Orsa hanno revocato lo sciopero del personale di Trenitalia e Rfi, inizialmente previsto dalle ore 9 alle ore 17 di venerdì 21 ottobre 2022. Ad annunciarlo è la stessa Trenitalia. Le corse, dunque, dovrebbero svolgersi regolarmente e senza disagi per viaggiatori e pendolari.

Sciopero del settore aereo

Nella stessa giornata sarà possibile, invece, che si verifichino disservizi per chi dovrà viaggiare in aereo. È stato infatti confermato lo sciopero di 24 ore di tutto il personale Enav. A darne notizia sono le sigle sindacali, che spiegano come «purtroppo, dopo diversi incontri, non sono emersi elementi sufficienti a dare risposte alle numerose problematiche che abbiamo posto ormai da mesi alla dirigenza».