La Reyer ha licenziato Victor Sanders

Un laconico comunicato della società decreta l'ufficialità di una decisione ampiamente attesa: l’Umana Reyer, come si legge in una news apparsa sul sito reyer.it in data 20 aprile, «comunica la cessazione del contratto con il giocatore Victor Sanders». La causa è una successione di episodi di cui il giocatore 27enne si era reso protagonista all'alba del 31 marzo: prima una lite nel locale Anda di Mestre, dove era apparso in stato di evidente alterazione; poi la guida contromano, ubriaco, per 40 chilometri lungo l'autostrada A27.

Comportamenti che, oltre ad avere conseguenze penali, erano stati duramente condannati dalla società: «Preso atto dei deplorevoli e gravissimi accadimenti di questa notte - aveva scritto la società nelle ore successive - l'Umana Reyer si dissocia e deplora con assoluta fermezza la condotta del proprio tesserato Victor Sanders. Tale condotta, ferma ogni responsabilità di legge del suddetto atleta, si pone in totale contrasto con i valori etici del Progetto Reyer». Fin da subito la società aveva annunciato di voler adottare «i più opportuni provvedimenti nei confronti del tesserato coinvolto».

Sanders, dopo aver passato la serata all'Anda, si era messo alla guida dell'auto, una Volkswagen Golf. Si era diretto verso l'autostrada e, probabilmente allo svincolo tra la A57 e la A27, aveva imboccato la carreggiata contromano, percorrendola in direzione nord. La sua corsa aveva seminato il panico fino al momento in cui la polizia stradale lo ha intercettato, vicino a Conegliano, poco prima delle 6 di mattina. Il cestista si era fermato contro il guard rail, dopo aver perso il controllo del veicolo. Gli accertamenti hanno appurato che stava guidando con un tasso alcolemico superiore a 1,5, condizione che comporta la denuncia per guida in stato di ebbrezza e la revoca della patente. Nell'auto è stato trovato anche un piccolo quantitativo di stupefacente.