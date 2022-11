Riaperta al traffico via della Libertà dopo gli interventi del weekend

È stata riaperta al traffico in entrambi i sensi di marcia alle prime luci dell’alba di lunedì, la strada regionale 11, nel tratto di via della Libertà, rimasta chiusa da venerdì sera per consentire a Rfi l’esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale della stazione ferroviaria di Venezia Porto Marghera.

Come da cronoprogramma, Rfi ha eseguito la rimozione campata di binario Erf, l’infissione di palancolati per il contenimento degli scavi, eseguendo scavi di fondazione e il conseguente allontanamento del materiale di risulta. È stata, poi, eseguita la realizzazione del piano di posa dei conci prefabbricati costituenti il nuovo sottopasso, il trasporto da zona di stoccaggio e posa dei conci prefabbricati mediante autogru, il tensionamento dei conci prefabbricati, il riempimento degli scavi e la ricostruzione della sede e posa campata di binario.

Grande impegno da parte del Comune di Venezia per gestire le deviazioni del traffico con uomini e mezzi che son rimasti sul campo h24. Il dispositivo della polizia locale ha previsto l’utilizzo di 5 pattuglie, sia auto che moto, sui tre turni di mattina, pomeriggio e sera, oltre a 2 pattuglie turno notturno, per un totale di 34 agenti al giorno. Il servizio è iniziato alle 19 di sabato su cavalcavia di Mestre, rampa commercio e cavalcavia di san Giuliano ed è terminerà alle 6 di lunedì. Durante gli interventi, il traffico è sempre stato intenso ma regolare: Rampa Rizzardi, via Torino e Carbonifera hanno sempre ricevuto il flusso di auto, con qualche rallentamento tra le 11 e le 13 di domenica. Agli agenti sul campo si devono aggiungere anche i colleghi che hanno lavorato da remoto dalla Smart Control Room del Tronchetto, presidiata per verificare i volumi di traffico su tutta la rete viaria.

«Ringrazio tutti coloro che in questi giorni sono stati impegnati nella gestione di questo intervento fondamentale per la prosecuzione dei lavori di completamento della nuova macroisola davanti al Vega di Porto Marghera. - ha detto il sindaco, Luigi Brugnaro - Un impegno notevole soprattutto per gli uomini della polizia locale, a cui va il mio grazie particolare. L’opera che si sta concludendo porterà grandi benefici in termini di accessibilità e scorrevolezza rendendo più comodi gli accessi da e per Venezia e ripristinando il collegamento con via Torino».