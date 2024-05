Festa alla Coop di Pellestrina a conclusione dei lavori di rinnovo

Il taglio del nastro inaugura la Coop di Pellestrina, in via Sestiere Zennari, al termine dei lavori di restyling iniziati a marzo. Nonostante i cantieri il supermercato è sempre rimasto aperto, eccetto un unico giorno di chiusura. Il risultato è un punto vendita completamente rinnovato e anche ampliato (da 240 a 350 metri quadri), grazie a un investimento di quasi un milione di euro. Alla cerimonia hanno partecipato vari cittadini assieme al consigliere delegato alle isole, Alessandro Scarpa Marta, al vicepresidente di Coop Alleanza 3.0 Andrea Volta, al direttore area Friuli-Veneto Valerio Stevanato e, in rappresentanza dei soci Coop, al vicepresidente zona soci Venezia Laguna, Gianni Vianello.

«Dopo la ristrutturazione - ha commentato il consigliere Scarpa Marta - il supermercato erogherà un servizio ancora migliore ai residenti dell’isola, che si rivolgono alla Coop di Pellestrina per la loro spesa. È un grande piacere e onore partecipare all’inaugurazione assieme ai cittadini: ringrazio i dirigenti e tutti i dipendenti, che hanno saputo creare negli anni un rapporto di fiducia e stima con tutta la cittadinanza». Da parte del vicepresidente Volta la soddisfazione per una realtà «radicata e parte integrante di una realtà unica come Venezia», che oggi garantisce «un’esperienza di spesa più moderna e funzionale, in un negozio profondamente rinnovato e anche più bello».

Il supermercato

Il supermercato, che impiega 23 lavoratori, presenta un assortimento pensato sia per andare incontro alla spesa quotidiana, sia per soddisfare le esigenze dei turisti in visita sull'isola. Include spazi appositi dedicati all’ortofrutta, al servizio del pane self e ai banchi salumi, latticini, carni e pescheria, con prodotti in confezioni take away. Il reparto gastronomia, anch'esso ristrutturato, è stato inoltre integrato con il banco caldo. È presente anche una cantinetta con vini e birre e una proposta di etichette locali. Inoltre prodotti surgelati nei nuovi “armadi” frigo chiusi. Il supermercato è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.00, il sabato dalle 8.30 alle 20.00 e la domenica dalle 9.00 alle 19.00.