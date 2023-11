Riaperto al traffico il ponte sul fiume Livenza lungo la statale 14 | VIDEO

Anas (società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane), alla presenza del prefetto di Venezia Michele di Bari, del sindaco di Torre di Mosto Maurizio Lazzarotto, del sindaco di San Stino di Livenza Gianluca De Stefani, del responsabile Servizio Viabilità della città metropolitana di Venezia Nicola Torricella, del sindaco di Ceggia Mirko Marin e del commissario prefettizio di Portogruaro Iginio Olita, ha riaperto al traffico il ponte sul fiume Livenza, al km 49,037 della strada statale 14 “della Venezia Giulia”.

Nel corso dell’incontro, il prefetto di Bari ha ringraziato i presenti, sottolineando come la condivisione dei percorsi tra tutti i soggetti coinvolti abbia consentito di affrontare nel migliore dei modi il periodo necessario per l’esecuzione delle opere, senza che si siano verificate particolari criticità sul piano della sicurezza per i cittadini e della fluidità del traffico veicolare.

Il piano dei lavori – avviati a metà dello scorso mese di giugno per un investimento di 2,5 milioni di euro – ha visto la demolizione e la ricostruzione dell’impalcato del ponte, il ripristino delle superfici ammalorate e la realizzazione delle opere di completamento (quali ad esempio la realizzazione dei cordoli stradali, dei marciapiedi e di posa delle nuove barriere di sicurezza).

Il vecchio impalcato, cioè la struttura orizzontale di sostegno del piano viabile, è stato prima demolito per poi essere sostituito da uno nuovo in struttura metallica su cui, successivamente, è stata realizzata la nuova soletta in calcestruzzo armato di sostegno al nuovo piano stradale.

Gli interventi sono stati eseguiti in più fasi, operando su una corsia alla volta, in modo da garantire in orario diurno il transito mediante senso unico alternato ed effettuando i lavori più impattanti che richiedevano la chiusura al traffico esclusivamente in orario notturno, così da creare il minor impatto possibile alla circolazione stradale. Nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 novembre è stato eseguito il collaudo statico del ponte, condotto mediante l’ausilio di quattro mezzi d’opera, ciascuno dal peso di 56 tonnellate.