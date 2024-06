Lunedì riapre al transito il nuovo approdo di Tronchetto Mercato

Da lunedì sarà riaperto al transito il nuovo impianto di Tronchetto Mercato, dopo i lavori di rifacimento. L’intervento, connesso a quello dell’approdo gemello posizionato lungo la riva in direzione del terminal ferry, ha un valore complessivo di 1,6 milioni di euro, di cui 1,3 finanziati da fondi del Commissario per l’acqua alta eccezionale e 300mila euro in autofinanziamento da parte di Avm.

L'importo comprende anche l'intervento all'impianto "Tronchetto B", i cui lavori prenderanno avvio a metà settembre e si concluderanno, secondo il cronoprogramma, entro l’estate 2025, senza mai tuttavia inibirne la fruizione. Il cantiere sarà infatti condotto parzializzando prima un approdo e poi l’altro, in modo da garantire sempre l’esercizio del servizio di navigazione di linea 2 e N.

Per l’approdo di Tronchetto Mercato si è provveduto al raddoppio dei pontoni galleggianti, e al ripristino e consolidamento delle strutture di fondazione calcestruzzo. È stata inoltre realizzata una nuova pavimentazione con resina protettiva antisdrucciolo di finitura e una copertura in carpenteria metallica per proteggere i passeggeri da sole e intemperie. Il pontile è stato dotato di tornelli di entrata e uscita, due emettitrici automatiche, pannelli info-utenza, un monitor ledwall e impianto di illuminazione a led.

Per l’approdo di "Tronchetto B", invece, l’intervento prevede il ripristino e consolidamento delle strutture di fondazione, la sostituzione della vecchia pavimentazione lignea con una nuova in doghe di legno tropicale con finitura antiscivolo. Il pontile sarà inoltre provvisto di una struttura di copertura metallica a protezione del corpo centrale sotto alla quale troveranno collocazione un locale tecnico e due emettitrici automatiche. Il pontile sarà dotato di tornelli in entrata e uscita su entrambi gli impianti e pannelli info-utenza.