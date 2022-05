Nuova gestione per il Muretto di Jesolo: apertura il 18 giugno

Dopo il contenzioso che ha visto l'uscita dai giochi del vecchio gestore, la proprietà della discoteca Il Muretto di Jesolo ha comunicato la riapertura del locale sotto la nuova gestione del marchio Snackulture di Stefano Rampinelli, Samuele Bucciol e Paolo Chiarella. La data della ripartenza è sabato 18 giugno, con due dj «di fama internazionale» i cui nomi saranno svelati a breve. Le novità e tutta la programmazione saranno poi pubblicate sui nuovi canali online della discoteca (www.ilmuretto.org e relativi social network).

Una svolta attesa dai tantissimi fan del locale, simbolo della vita notturna del litorale veneziano (fu fondata nel 1961) e punto di riferimento per il mondo del clubbing. Per la verità non ci è voluto molto tempo. «Abbiamo ricevuto tante candidature e siamo lusingati per questo - ha comunicato la proprietà -. Abbiamo sposato la scelta di affidare la gestione a Snackulture per la visione, la solidità nel mercato e la passione per questo lavoro». Snackulture, che fa parte della Snackholding, ha 13 anni di esperienza nell'ambito dell'organizzazione di concerti live, eventi musicali e consulenze per il settore entertainment.

Stefano Rampinelli, in particolare, era già stato co-gestore del Muretto dal 2000 al 2012: «?Siamo consapevoli - commenta - di prendere in mano un grande brand con alle spalle storie personali e professionali di sacrifici e passione a cui va il nostro rispetto. Sappiamo che le aspettative del pubblico sono alte e l’intento è di non deluderle».

Samuele Bucciol, amministratore della società, anticipa: «Per tutta l'estate si ballerà con la programmazione che era stata creata per la stagione del 2022, poiché è il meglio che i fan del club si possano aspettare». Mentre Paolo Chiarella, che si occuperà della gestione del club e dello staff, aggiunge: «Abbiamo garantito a tutto il personale la continuità. Il nostro intento è inoltre quello di operare con qualità e modernità curando anche l’estetica e il linguaggio della comunicazione online».