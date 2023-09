Riapre domani il supermercato Alì di Piazzale Candiani

Riapre domani, giovedì 28 settembre, il supermercato Alì in Piazzale Candiani a Mestre, al termine dei lavori di ristrutturazione che ne hanno valorizzato gli aspetti architettonici originali, tra cui le travi antiche in legno e i mattoni faccia a vista. Il punto vendita tornerà alla cittadinanza con gli storici 30 collaboratori in forza.

I lavori di restyling sono iniziati lo scorso 9 gennaio, in ritardo di qualche anno sui programmi, a causa della pandemia. Gli interventi sono stati mirati anche alla sostenibilità con frigoriferi con recupero di calore del freddo alimentare, dotati di porte, le luci a led, e la facciata ricoperta da tavelle foto attive il cui effetto di pulizia dell’aria equivale alla presenza di 11 alberi.

Nel frattempo non si registrano novità sul progetto di riqualificazione dell'area dell'ex ospedale, di proprietà della stessa Alì. I cantieri sono fermi anche se, come precisato qualche mese fa dall'azienda, «l'impegno e la progettualità proseguono in sinergia con l'amministrazione comunale».