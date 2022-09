Lavori conclusi: Nico riapre l'ex centro Tom a Santa Maria di Sala

Otto mesi di interventi, tabella di marcia rispettata: Nico abbigliamento e calzature riapre sotto la nuova insegna l'ex centro Tom di Santa Maria di Sala, in via Caltana, il 7 ottobre come annunciato. Dopo l'aggiudicazione all'asta per 7 milioni e 520 mila euro a novembre 2021, a seguito del fallimento delle gestioni precedenti, a gennaio Nico ha inziato i lavori di ristrutturazione della parte esterna dello store, degli impianti e delle parti comuni. «Abbiamo assunto 33 dei 50 lavoratori dell'ex centro Tom, che hanno dato la loro disponibilità. Altri 4-5 dipendenti arrivano dal nostro precedente punto vendita di Preganziol, chiuso e trasferito nel nuovo centro acquisti di Santa Maria di Sala. Poco meno di una quarantina di lavoratori sono invece nuovi addetti, per la maggior parte persone del posto», afferma l'amministratore di Nico Abbigliamento, Andrea Pizzato.

L'affitto del ramo di azienda dell'imprenditore padovano Igor Clementi è terminato proprio dopo le feste natalizie, e subito la nuova proprietà ha iniziato i lavori, che ammontano a circa 5 milioni di euro, nei circa 6 mila metri quadri di superficie (sugli oltre 12 mila totali in due piani), dell'ex Tom. Otto mesi di ristrutturazione dell'intero immobile e dei magazzini, (circa 15 mila metri quadri), comprese le facciate esterne, gli impianti, i controsoffitti e i pavimenti, e ora il Tom riapre con un volto nuovo, spiega l'amministratore Pizzato. Oltre all'abbigliamento gli spazi vendita comprenderanno le calzature, lo sport, l'intimo, l'arredo casa, la profumeria, l'ottica, i gioielli e la ristorazione.