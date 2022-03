Riapre il punto prelievi all'ospedale di Jesolo

I nuovi contagi da Covid, per quanto stabili negli ultimi giorni, continuano a calare in tutto il Veneto, e anche sul fronte ricoveri la situazione è più che positiva, con l'occupazione «ai minimi storici», come ha avuto modo di segnalare ieri il presidente del Veneto, Luca Zaia. Per questo motivo, con la situazione epidemiologica in costante miglioramento, Ulss 4 sta ripristinando progressivamente le varie attività sospese o trasferite nei mesi passati.

In particolare, come ha annunciato il direttore generale dell'azienda sanitaria, Mauro Filippi, l'ospedale di Jesolo, ancora in assetto "covid hospital", sta tornando gradualmente alla normalità, e già a partire da lunedì vedrà la riattivazione del punto prelievi - che non sarà più collocato, quindi, all'interno del poliambulatorio - con orario invariato, e di una serie di attività ambulatoriali. Sempre lunedì 7 marzo al poliambulatorio ospedaliero di Jesolo verranno riattivati anche gli ambulatori di dermatologia, ortopedia, neurologia e otorinolaringoiatria, a cui seguirà, la settimana successiva, l’attivazione dell’ambulatorio di chirurgia.