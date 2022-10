Despar inaugura il nuovo supermercato a Venezia

Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia, inaugura il nuovo supermercato nel sestiere di San Marco, a Venezia. Si tratta del punto vendita adiacente al cinema multisala Rossini, di fronte alla chiesa di San Luca, che negli ultimi anni era stato gestito da altre catene di supermercati. L'ultimo aveva chiuso prima dell'estate, successivamente Aspiag ha avviato i lavori di ristrutturazione in vista della riapertura.

L’inaugurazione del nuovo Despar in corrispondenza del ponte del Teatro, al 3988 del sestiere di San Marco, è in programma il giorno 3 novembre, alle ore 9. Per l'occasione è attesa la partecipazione dell'assessore al commercio del Comune di Venezia, Sebastiano Costalonga, assieme a Giovanni Taliana, direttore regionale di Aspiag Service, e a Patrizia Pituelli, direttore vendite canale Despar-Eurospar. Nelle scorse settimane l'azienda si era occupata anche della ricerca di personale da impiegare nel nuovo punto vendita.