A Jesolo inaugura la prima colonna di ricarica ultra fast

Arriva a Jesolo la prima colonnina ultra “fast charge” di ricarica per veicoli elettrici: l’iniziativa è della Jesolo Turismo, società partecipata dal Comune, Aja e Confcommercio. Si trova in via Aquileia 114, in prossimità del PalaInvent, ed è stata inaugurata alla presenza del sottosegretario del ministero della Transizione ecologica Vannia Gava.

Il sistema di ricarica si trova sul web nel circuito NextCharge network, che consente di utilizzare una colonnina Ingeteam energy con 2 attacchi da 180 Kw. Le stazioni di ricarica Ingerev sono state progettate per soddisfare i più alti standard di qualità e prestazioni in termini di gestione della potenza, comunicazioni, affidabilità ed efficienza.

«Jesolo Turismo - è il commento del presidente Alessio Bacchin - ha da sempre un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale; suo è stato, infatti, il primo campeggio italiano carbon neutral. Continuiamo in questa direzione offrendo la prima colonnina pubblica iperfast del territorio. Sicuramente un servizio che va a migliorare l'offerta per gli ospiti della nostra città, che potranno ricaricare l'auto nel tempo di un caffè, ma anche per i residenti che sempre di più scelgono la mobilità elettrica». Un altro tassello nella «continua ricerca di servizi eco-sostenibili, e comunque vicini alle necessità degli ospiti della città - aggiungono i presidenti di Aja e Confcommercio, Alberto Maschio e Angelo Faloppa -. Iniziative che diventano ancora più significative se si considera che questa è una società al servizio della città e per la città».