Spaccio, truffa, evasione: quattro ricercati arrestati

Quattro persone sono finite in carcere negli ultimi giorni per scontare altrettante condanne. I carabinieri hanno arrestato quattro uomini nell'ambito di una serie di controlli tra le zone di Mestre e del Miranese.

Il primo a finire in manette è stato un 58enne di Mestre, fermato dai militari che hanno esguito un’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. L'uomo deve scontare una condanna a due anni e otto mesi di reclusione per spaccio di stupefacenti e reati di natura sessuale, rispettivamente commessi nel 2014 a Mestre e l’anno prima in Spagna.

Il secondo intervento ha portato in carcere, dopo alcuni giorni, un cittadino moldavo 34enne che dovrà scontare otto mesi per un'evasione commessa nel 2015. A Mira, invece, i carabinieri hanno arrestato un cittadino italiano di 51 anni condannato alla reclusione di quasi due anni per guida in stato di ebrezza e rifiuto di accertamento etilometrico. Il giorno dopo è stato il turno di un altro italiano, 62enne, che dovrà scontare una condanna agli arresti domiciliari di sei mesi per truffa commessa nel 2011 nella vicina Dolo.