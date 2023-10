Ricercato arrestato in un campeggio

Doveva scontare una pena in carcere, i carabinieri lo hanno pizzicato in un campeggio. È stato arrestato nella giornata di domenica un cittadino moldavo destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria del suo Paese.

I militari, a seguito di una segnalazione di alert dal “sistema alloggiati”, sono intervenuti in un noto camping a Marghera e, dopo aver sorpreso l’uomo all’interno della struttura ricettiva, lo hanno condotto in caserma per ulteriori approfondimenti, scoprendo che deve scontare quattro anni di reclusione per aver commesso un tentato furto in abitazione nel 2021. È stato quindi accompagnato al Santa Maria Maggiore di Venezia in attesa dell'estradizione.