Deve scontare più di due anni, rintracciato in un hotel a Jesolo

Su di lui pendeva un ordine di carcerazione per l'esposizione di una pena definitiva. I carabinieri lo hanno rintracciato in un hotel di Jesolo Lido. È stato arrestato ieri mattina un 22enne tunisino, anagraficamente residente in provincia di Padova ma di fatto senza fissa dimora.

Al giovane, individuato proprio presso la struttura alberghiera, è stato notificato il provvedimento detentivo emesso il 24 marzo 2023 dall’ufficio esecuzioni penali della procura di Padova a seguito di una condanna divenuta definitiva per la pena della durata di 2 anni, un mese e 26 giorni di reclusione per resistenza a un pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, commessi a Cittadella e Padova tra il marzo 2020 e il marzo 2021. È stato quindi accompagnato presso il carcere di Santa Maria Maggiore.