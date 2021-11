Ricercato arrestato in un hotel del Veneto orientale

Su di lui pendeva un mandato di cattura europeo, emesso dal tribunale distrettuale tedesco di Dresda, per reati contro il patrimonio. E' stato ritenuto colpevole di una serie di furti commessi nel 2019 in Germania. Era ricercato e i carabinieri lo hanno intercettato in un hotel a Noventa di Piave.

Il blitz è scattato la scorsa notte. L'uomo, 52enne della Repubblica Ceca, è stato portato in caserma e arrestato, infine accompagnato in carcere. Dovrà scontare una pena di sette mesi di reclusione.