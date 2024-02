Arrestato al Marco Polo ricercato per una frode da oltre 160 milioni di euro

A tradirlo è stato il suo atteggiamento insofferente durante il controllo. Gli agenti della polizia di frontiera hanno deciso di approfondire e hanno trovato un riscontro. Quell'uomo era un ricercato a livello internazionale per una frode del valore di oltre 160 milioni di euro.

È stato arrestato nei giorni scorsi all'aeroporto Marco Polo di Venezia un uomo con doppia nazionalità italo-russa. Era diretto in Pakistan con scalo a Istanbul. Nei suoi confronti pendeva un provvedimento emesso a dicembre 2023 dalla corte distrettuale Leningradskit della città russa di Kalingrado, per il quale, ai sensi della legge russa, è prevista la pena massima di cinque anni di reclusione.

La maxi frode

Nello specifico l'uomo, in qualità di amministratore di una società con sede in Russia, avrebbe omesso di pagare stipendi e altri emolumenti a 110 dipendenti, oltre a licenziarne altri 200. La frode per il mancato versamento dei salari ammonterebbe a un corrispettivo di circa 80 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti il mancato pagamento di tributi e l’alienazione fraudolenta di beni societari, per altri 82 milioni di euro circa. In attesa della richiesta di estradizione, è stato portato in carcere. Il giudice ha poi disposto a suo carico l’obbligo quotidiano di firma.

