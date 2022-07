Violenza sessuale su una minorenne, arrestato un ricercato

Nei giorni scorsi la polizia ha arrestato un cittadino albanese di 36 anni, condannato a dieci anni di reclusione per una violenza sessuale su una minorenne. Il fatto era avvenuto nell’estate del 2018 in un paese della Carnia, in provincia di Udine.

L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Udine ed era ricercato a livello internazionale dall’Interpol. L’attività che ha portato all'arresto da parte degli agenti della squadra mobile di Venezia, supportati dai colleghi di Genova, ha visto una serie di complessi approfondimenti investigativi e di appostamenti in provincia di Venezia.

Gli agenti lo hanno rintracciato inizialmente in un cantiere edile a Mestre. L'uomo è riuscito a sottrarsi a un primo tentativo di arresto nel corso del quale, per guadagnarsi la fuga, non ha esitato a lanciarsi da un’altezza notevole in un giardino di una casa e scavalcare numerose recinzioni. Nello scorso fine settimana la squadra mobile di Venezia lo ha nuovamente rintracciato a bordo di un treno diretto verso Genova e lo ha fermato. Il 36enne stava cercando di lasciare l'Italia.