Violenza sessuale e lesioni gravi, arrestato 41enne a Spinea

Doveva scontare più di un anno di reclusione in carcere per molestie sessuali e lesioni personali gravi. La scorsa settimana, i carabinieri di Spinea hanno arrestato un cittadino serbo di 41 anni, residente in provincia di Padova, sul quale pendeva un provvedimento di cattura internazionale. L'uomo era ricercato anche dalla Corte di Novi Sad (Serbia). Al termine delle formalità di rito, è stato portato alla casa circondariale di Santa Maria Maggiore, in attesa del provvedimento di estradizione.

Nei giorni scorsi invece i militari della stazione San Marco, nel corso di un controllo in centro storico a Venezia, hanno sorpreso 5 cittadini senegalesi, tra i 24 e 36 anni, impegnati nella vendita ambulante di oggettistica varia, senza averne autorizzazione. I carabinieri hanno sequestrato la merce, elevato sanzioni per 26mila euro, e invitato i commercianti a allontanarsi dall'area.