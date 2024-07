Scomparso nel nulla durante la festa, ancora nessuna traccia di Alex

Le ricerche non si sono mai interrotte, neppure nella notte tra domenica e lunedì. Come riporta TrevisoToday, si utilizzano droni, termocamere, oltre a cani molecolari, elicottero e gommoni. Per ora il lavoro di vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino, Suem 118 e volontari della protezione civile, con una quarantina di operatori in campo, tutti muniti di gps, non sta dando l'esito sperato: dal quartier generale allestito all'abbazia di Santa Bona di Vidor, si diramano le squadre di ricercatori che battono palmo a palmo il greto del Piave, la campagna e il bosco circostante, con una vegetazione non semplice da esplorare.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

La scomparsa di Alex Marangon, barista 26enne di Marcon, continua a essere un vero e proprio rebus: i genitori, Luca e Sabrina, intervenuti in prima persona nella Marca a seguire le ricerche, hanno lanciato un appello. Domenica aspettavano il figlio per pranzo ma questi non è mai arrivato. «Per favore, aiutateci a trovare Alex - ha detto la madre -. Vanno bene anche segnalazioni anonime. Aiutateci. Alex è un ragazzo tranquillo e a cui piace esplorare il mondo. Non si sarebbe mai allontanato senza dire nulla».

Attualmente non esiste nessun fascicolo d'inchiesta sulla scomparsa del ragazzo: prima di sparire nel nulla, abbandonando alle 3 del mattino la festa, il 26enne ha lasciato in auto chiavi, documenti e telefono. Gli amici lo hanno cercato nella zona, salvo poi contattare i carabinieri all'alba di domenica per denunciarne la scomparsa.

Sono tre le piste prese in esame da parte dei carabinieri che hanno già sentito un paio di amici del giovane (tra cui un giovane che avrebbe fatto da accompagnatore del 26enne), tra i più stretti tra la ventina di partecipanti ad un party dai contorni ancora poco chiari. Si parla di un incontro a carattere spirituale. C'è l'ipotesi dell'allontanamento volontario del giovane, quella del gesto estremo e quella dell'incidente, con Alex che sarebbe precipitato in un tratto del Piave pericolosissimo, da cui sarebbe stato impossibile non essere trascinati da una corrente che in quel tratto è fortissima. E ci sono poi diverse cavità nella zona in cui il 26enne potrebbe essere caduto. Intanto la scorsa notte alcune segnalazioni sarebbero arrivate ai ricercatori: c'è chi ha raccontato di aver visto qualcuno camminare lungo la zona del Piave. Purtroppo si trattava di falsi allarmi.