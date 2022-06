Si cerca un bambino che si è perso in montagna

Dalle 19 di venerdì sera si cerca Francesco, un bambino di 9 anni di Mestre che si è perso nella zona sopra Col Indes, Pian delle Lastre a Tambre in provincia di Belluno, mentre era in passeggiata con il papà. Verso quell'ora il genitore non l'ha più visto. Lo ha cercato nei paraggi e poi ha dato l'allarme.

Francesco, che ha 9 anni, porta gli occhiali, indossava una maglietta gialla, un gilet smanicato blu scuro, pantaloncini corti, scarponcini e uno zainetto rosso. Stanno continuando a prendere parte alle ricerche decine di persone del Soccorso alpino e speleologico, i vigili del fuoco, il soccorso alpino della Guardia di finanza e volontari. Francesco risponde se chiamato per nome. Le ricerche sono andate avanti nelle ore successive della serata.