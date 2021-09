Continuano le ricerche di Federico Lugato, scomparso in montagna

Ancora nessun riscontro sulla sparizione dell'escursionista di Mestre. Soccorritori in azione insieme a unità cinofile e droni

Proseguono senza sosta le ricerche di Federico Lugato, il 39enne originario di Mestre scomparso da una settimana sulle montagne zoldane. Al campo base a Pralongo giovedì mattina a partire dalle 7.30 si sono riunite una sessantina di persone appartenenti agli enti istituzionali e alle associazioni di Protezione civile accreditate in regione, più una trentina di privati arrivati in risposta agli appelli. Le ricerche sono state effettuate anche con unità cinofile e droni.

Il gestore di telefonia mobile ha fornito la radiocopertura reale delle celle, che collima con quella ipotizzata dal soccorso alpino e dà un riscontro oggettivo delle zone dove l'uomo potrebbe trovarsi, facendo la correlazione tra i tabulati telefonici forniti dagli organi competenti e la copertura delle celle. Confermata quindi l'area del percorso ad anello che Federico aveva detto di voler seguire e l'area della Val Prampera in rientro verso Forno di Zoldo, su cui venerdì si concentreranno le squadre.

Nella giornata di giovedì sono state perlustrate zone già visionate per non escludere porzioni e un'area sotto il Rifugio Angelini. Nei giorni scorsi sono state verificate le segnalazioni arrivate, relative soprattutto al primo giorno, senza alcun riscontro. Sono state già disegnate le aree da affidare alle squadre domani, in più sarà perlustrato il territorio sopra Casera Moschesin.