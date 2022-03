Un gruppo di ricerca per seguire le tracce di Giancarlo Antonello

«Cerchiamo tutti insieme». È questo l'appello e lo spirito dell'iniziativa lanciata da familiari e conoscenti di Giancarlo Antonello, 81enne scomparso dall'ospedale di Portogruaro lo scorso 23 febbraio.

Le ricerche da parte delle forze dell'ordine sono state attivate fin dalle ore successive ma, purtroppo, a quasi un mese di distanza sono rimaste ancora senza esito. Antonello, che era in buona salute, si è allontanato dall'ospedale a piedi, ed è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza. «Uscendo dall'ospedale diceva di voler tornare a casa, di voler prendere un taxi o chiedere un passaggio - aveva spiegato la figlia -. Dalla telecamera si nota che ha imboccato a piedi la pista ciclabile che porta verso Concordia Sagittaria».

Dopo così tanti giorni senza avere sue notizie, la famiglia ha organizzato un gruppo di ricerca per domenica 20 marzo, che si dividerà in due momenti. Il ritrovo è nel parcheggio del supermercato Winner di via De Gasperi a Gruaro alle 10 e alle 14. «Preghiamo a chi volesse partecipare di indossare un giubbotto catarifrangente - si legge nel volantino -. Per chi ne avesse l'occasione sarebbero gradite biciclette e accessori utili alle camminate». Per contattare la famiglia e aiutare nella ricerca: Barbara (347/2274008) e Giorgia (348/1009506).