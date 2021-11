A San Donà si cerca un giovane di cui non si hanno notizie da venerdì sera

I vigili del fuoco e i carabinieri di San Donà di Piave stanno cercando in queste ore un uomo (avrebbe 34 anni, ma le notizie sono frammentarie) che risulta irreperibile da ieri, venerdì 26 novembre. In base alle prime informazioni il giovane non è tornato a casa ieri sera e così la famiglia ha deciso di lanciare l'allarme.

Le indagini dei carabinieri si sono concentrate nell'area di via del Centenario, a Mussetta di Sotto, dove sarebbe stata trovata la sua auto, parcheggiata nei pressi del fiume Piave. Per le ricerche sono stati fatti intervenire i pompieri, che da stamattina hanno iniziato a perlustrare il fiume con il gommone e i sommozzatori. Si è alzato anche l'elicottero, che sorvola la zona dall'alto.