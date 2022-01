Si cerca un uomo scappato dall'ospedale di Portogruaro

Carabinieri e vigili del fuoco stanno cercando in queste ore un uomo di 27 anni, Youssef Rayaa, senza fissa dimora, che ieri mattina si è allontanato in pigiama dall'ospedale di Portogruaro. Le ricerche si sono concentrate nei luoghi che il ventisettenne era solito frequentare, tra cui un capannone abbandonato nella frazione di Summaga, ma per ora non hanno dato esito.

Il giovane è seguito da varie strutture di sostegno del territorio. Era probabilmente in stato confusionale quando ha abbandonato l'ospedale e, con il freddo di queste giorni, si teme per le sue sorti. A supporto delle operazioni di ricerca si è alzato l'elicottero dei vigili del fuoco, che ha perlustrato anche le zone dei corsi d'acqua. I carabinieri fanno appello a chiunque possa avere informazioni utili.