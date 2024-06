Nessun esito dalle ricerche di Alex Marangon

Sono ancora senza esito le ricerche di Alex Marangon, il giovane 26enne di Marcon scomparso nella tarda sera di sabato 29 giugno, dopo aver lasciato una festa all'Abbazia Benedettina di Santa Bona a Vidor, nel Trevigiano. L'allarme è stato dato dagli amici presenti alla stessa festa e subito si è messa in moto la macchina delle ricerche e dei soccorsi che stanno battendo la zona del Piave intorno al Covolo. Al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale, coordinati dai sommozzatori provenienti da Venezia. Le ricerche si avvalgono anche dell'ausilio di "Drago", l'elicottero del 115.

Alle 19.30 di domenica del giovane non c'era alcuna traccia. Le operazioni di ricerca dei vigili del fuoco iniziate alle 10 di domenica mattina, con l’applicazione del piano provinciale della prefettura delle persone scomparse e l’unita di comando locale dove stanno operando gli operatori Tas (topografia applicata al soccorso) per mappare le zone di ricerca. In azione i nuclei cinofili, gli operatori fluviali intervenuti anche con un gommone i sommozzatori di Venezia, l’elicottero. In supporto anche i vigili del fuoco volontari di Asolo oltre la squadra di Montebelluna, presente anche il funzionario di guardia. «Nelle scorse ore sono stato informato della scomparsa di Alex. Ora speriamo che le ricerche possano dare velocemente un riscontro e ridarci il nostro concittadino sano e salvo», ha postato il sindaco di Marcon su Facebook, Matteo Romanello.