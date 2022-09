In "rete" una batteria acustica rubata 5 anni fa, il proprietario la riconosce

Ha messo in vendita una batteria acustica del valore di 3.500 euro, risultata compendio di furto avvenuto cinque anni fa a Venezia. Nei guai è finito ieri, 10 settembre, un ragazzo di 26 anni residente a Favaro Veneto in provincia di Venezia.

Vittima "007"

Ad accorgersi dell'inserzione è stato il legittimo proprietario della batteria acustica. La vittima navigando in internet, è entrato in un noto sito d'annunci di compravendite e si è subito reso conto che quella merce proposta in rete, di fatto gli apparteneva.

La denuncia

Il vero proprietario dello strumento è andato in Questura a Padova per formalizzare regolare denuncia. Gli agenti della Squadra Mobile, con gli spunti investigativi raccolti, si sono subito messi al lavoro scoprendo che la batteria di fatto si trovava a casa di terzi. E' così scattata la perquisizione e per il ventisettenne di Favaro Veneto, inevitabile è arrivata la denuncia per ricettazione. Terminate le formalità di rito, la batteria acustica è stata restituita al legittimo proprietario.