A San Donà una passeggiata per ricordare Cloe Bianco, insegnante trans morta suicida

È in programa domenica 18 giugno, a San Donà di Piave, una manifestazione in ricordo di Cloe Bianco, docente morta suicida un anno fa. Il suo corpo venne trovato carbonizzato l'11 giugno 2022 all'interno di un camper andato in fiamme, parcheggiato in un'area di sosta ad Auronzo di Cadore. Era stata lei stessa, tramite una lettera pubblicata online, ad annunciare il gesto estremo.

A organizzare la mobilitazione è la rete Stati Genderali, che si occupa di diritti Lgbtqia+ e intende così ricordare «tutta la transfobia subita» dalla docente, a cominciare dal momento in cui venne sospesa dall'insegnamento per tre giorni, nel 2015, dopo che si era presentata a scuola vestita con abiti da donna. La manifestazione si svolgerà in forma di passeggiata, partendo alle 16 dalla piazza di San Donà e passando davanti alla scuola in cui insegnava, l'istituto Mattei. Aderisce anche il movimento "Non una di meno" assieme ad altri comitati.

«La rabbia di Cloe brucia ancora: contro la transfobia sociale e di Stato», è il titolo scelto dall'organizzazione per l'iniziativa. «A un anno dal suicidio - scrivono - vogliamo rompere il silenzio e raccogliere l’eredità che Cloe ci ha lasciato. Scendiamo in piazza come persone trans e non binarie: vogliamo vivere, essere liber* dalla violenza transfobica». Per gli Stati Genderali, «la violenza che ancora colpisce in particolare modo le persone trans è brutale poiché sistemica: è violenza istituzionale in tutte le sue forme è violenza sociale che si sente legittimata oggi, più di ieri, nell’esprimere il proprio odio nelle strade, nelle case». «Portiamo questa giornata - concludono - nel luogo dove un’insegnante trans è stata stigmatizzata e discriminata a tal punto da far implodere la rabbia».