Venezia ricorda le foibe e l'esodo degli italiani d'Istria

Il 10 febbraio Venezia ricorda le vittime delle foibe e gli esuli istriani, fiumani e dalmati con la posa di una corona d'alloro a Marghera, seguita dalla cerimonia cittadina al Teatro del Parco Bissuola con lo spettacolo "Passi" per gli studenti. Una giornata per non dimenticare le migliaia di persone «vittime di un eccidio che fu una pagina orribile per l'Italia, per troppi anni nascosta e negata», come evidenziato dall'assessore Simone Venturini. «È fondamentale - prosegue l'assessore - che le giovani generazioni sappiano ciò che accadde a dei loro connazionali affinché questo orrore non si ripeta mai più».

Il giornalista Nicolò Giraldi di TriestePrima, in un articolo pubblicato oggi, fa un'analisi di questa celebrazione: «Quando l'impianto culturale italiano era dominato dal Pci, parlare di foibe o dell'Esodo a livello nazionale era tutt'altro che una passeggiata. Ma il rapporto tra questa frontiera e Roma è sempre stato complicato, e non dall'8 settembre 1943. Quegli stessi argomenti che oggi vengono ricordati, noi ce li siamo ritrovati nel piatto, ogni sera a cena. Ogni sera. Per anni, per decenni».

Nel resto d'Italia, scrive Giraldi, «sono poche sono le regioni che sapevano qualcosa. Le Marche e la Puglia, forse perché adriatiche e da sempre attente a ciò che accade ad oriente; o ancora quelle zone dove erano stati istituite le centinaia di campi profughi per istriani, fiumani e dalmati. Molti di essi vennero trattati con umanità ma non mancarono gli episodi di violenza contro gli istriani. Fuggirono in Italia per scappare dal comunismo titoista e vennero chiamati fascisti. La maggior parte di essi era gente povera, contadini o pescatori, senza grandi slanci ideologici, né cieche appartenenze. Pochi quelli benestanti. Qualcuno era stato un convinto fascista, certo. La maggior parte, invece, quel regime l'aveva subito. E qui, sulla frontiera, il fascismo fu più duro che altrove, soprattutto con gli sloveni. Oggi, di tutto questo, resta il Ricordo. Non solo il 10 febbraio, giorno in cui nel 1947 da Pola iniziò l'esodo di oltre 30 mila persone. Di tutto quel mondo, oggi, resta un ricordo che si è fatto istituzionale. Si parla nelle scuole, finalmente. Ed è lì che sta il grande successo della legge sulla Giornata del Ricordo, nell'esser riuscito ad alimentare il dibattito».