Rider investito in bici e lasciato a terra, l'auto fugge: presa la targa

In bicicletta fino a otto-dieci ore al giorno: un altro rider è stato investito da un'auto venerdì sera, poco prima delle 20, ed è rimasto a terra ferito mentre la macchina si allontanava senza prestare soccorso. È accaduto in Corso del Popolo, all'incrocio con via Costa, dove il ciclista addetto alle consegne stava raggiungendo un indirizzo per recapitare la cena a domicilio.

In sella alla bici urtata il rider ha perso l'equilibrio ed è piombato a terra sbattendo le ginocchia, ferendosi le mani, la testa e la schiena. Botte, contusioni, e dolori su tutto il corpo. Al giovane è servito un po' di tempo per raccogliere un po' alla volta le sue cose e rimettersi in piedi, dolorante, anche aiutato da alcuni passanti che hanno avuto oltretutto la prontezza di registrare la targa dell'auto fuggita via, dopo l'investimento. Il rider, che si è fatto visitare e medicare, non è in pericolo e non ha riportato fratture, ma ha rimediato un periodo di prognosi: giornate in cui non potrà lavorare, aspettando di rimettersi in sesto, e che gli costeranno molte ore di consegne non fatte e perciò di introiti non guadagnati. Quello del rider è un mestiere che si svolge nel 90 per cento dei casi a partita iva. Si tratta di operatori che sono liberi professionisti e se aspirano a guadagnare uno stipendio devono prestare servizio per diverse ore al giorno, visto che sono pagati a consegna, senza godere della malattia retribuita. Il rider investito si è rivolto alla polizia a cui ha potuto fornire la targa della macchina, grazie all'aiuto di chi aveva visto e gli è stato utile, e ha denunciato nella speranza che attraverso le ricerche si possa risalire all'autista che non si è fermato a soccorrerlo. Eventuali testimonianze possono essere date alle forze dell'ordine.