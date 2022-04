Militari tolti dalle strade a Venezia. «Rivedere la decisione, c'è bisogno di quell'ausilio»

Circa 20-25 militari dell'Esercito italiano non sono più sulle strade di Venezia per il controllo del territorio. Nel pieno della guerra in Ucraina a livello nazionale è stata rivista l'organizzazione e la distribuzione delle forze armate su tutto il Paese, e in laguna si è perso circa il 20% delle unità. Una decisione che il sindacato Sap di polizia veneziano ha chiesto di rivedere. «Venezia ha bisogno di quell'ausilio - ha detto il segretario del sindacato Giorgio Pavan - Sappiamo che sta per riaprirsi la stagione, c'è una città aperta, il centro storico, l'aeroporto e il porto, dove stanno per riprendere le attività, e tutte le spiagge, Jesolo (da cui le richieste sono già partite almeno per ottenere le 15 unità al pari di quelle inviate l'anno scorso dal reparto Prevenzione e Crimine come contingente), ma anche Chioggia e Portogruaro (per Bibione e Caorle) necessitano di rinforzi. Chiediamo con forza aliquote di personale aggregato per il controllo del territorio».

La rimodulazione dei servizi è avvenuta dopo la riunione del Comitato in Prefettura giorni fa, e ora le forze dell'ordine devono organizzarsi in modo da ovviare alla mancanza di quel supporto tanto prezioso, spiega Pavan, quei militari che garantivano una copertura in aeroporto, ad esempio, dove si prevede una ripartenza del traffico a breve. La stessa richiesta viene fatta dal sindacato per le spiagge, dove le presenze attese quest'anno sono importanti. Bene, dice il segretario, l'invio degli agenti a Jesolo come l'anno scorso, ma anziché inviare contingenti bisognerebbe pensare a delle unità che possono muoversi a fianco delle pattuglie in presidio sul territorio. «Spesso - continua Pavan - sono agenti che conoscono la zona perché sono già venuti a prestarvi servizio e anche se non rimangono in un contingente fisso hanno la capacità di destreggiarsi come personale aggregato a colleghi con cui hanno già lavorato».