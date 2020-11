Servizio Actv ridotto dopo le 22

Actv modifica da lunedì 9 novembre il servizio automobilistico urbano ed extraurbano serale, oltre a rimodulare le corse aggiuntive programmate per gli istituti secondari superiori del territorio metropolitano di Venezia. Questo, in ottemperanza al Dpcm del 3 novembre che ha limitato gli spostamenti dopo le 22, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute, e che ha previsto da didattica a distanza al 100% per le scuole superiori. Lo ha riferito l'azienda stessa tramite social.

Servizio automobilistico urbano, gli orari da lunedì

Linea 10: ultima corsa da Stazione Ferroviaria di Mestre in partenza alle ore 22:40 | ultima corsa da Asseggiano in partenza alle ore 23:10

Linea 12L: sospese le corse da Piazza XXVII Ottobre delle ore 23:55 | da Venezia delle ore 00:10

Linea 13: sospese le corse da Piazza XXVII Ottobre delle ore 23:25, 23:55, 00:25 e 00:55 | da Via Porto di Cavergnago delle ore 23:10 e 00:10 | da Pertini delle ore 23:40 e 00:40

Linea 16: sospese le corse da Piazza XXVII Ottobre delle ore 23:25 e 00:20 | da Bottenigo delle ore 23:50 e 00:45

Linea 19: ultima corsa da Venezia alle ore 22:32

Linea 2: ultima corsa da Venezia alle ore 22:45 | da Meste Centro alle ore 22:00 | da Viale Don Sturzo alle ore 22:05

Linea 4: sospese le corse da Venezia delle ore 00:13, 00:23, 00:33, 00:43, 01:03 e 01:33 | da Altinia delle ore 23:46, 00:20, 01:00

Linea 43: ultima corsa da Venezia alle ore 21:50 | da Stazione Ferroviaria di Mestre alle ore 21:20

Linea 45: ultima corsa da Altinia alle ore 22:00 | da Ca’ Noghera alle ore 22:25

Linea 4L: ultima corsa da Venezia alle ore 22:26 | da Mestre Centro alle ore 21:58

Linea 5: ultima corsa da Venezia alle ore 22:42 | da Aeroporto alle ore 22:42

Linea 6: ultima corsa da Venezia alle ore 22:10 | da Robinie alle ore 22:20

Linea 9: ultima corsa da Piazza XVII Ottobre ore 21:51 | da San Liberale alle ore 22:25

Linea T1: ultima corsa da Favaro alle ore 21:53 | da Venezia alle ore 22:38

Parallelamente vengono istituite le seguenti nuove corse, a seguire servizio regolare così come da orario programmato:

Linea N1: da Venezia alle ore 22:51, 23:21 e 23:51

Linea N2: da Venezia alle ore 22:31, 23:01 e 23:31



Servizio automobilistico extraurbano, gli orari da lunedì

Linea 5E: sospesa la corsa Noale - Mestre Centro delle ore 22:15

Linea 7E: sospese le corse da Mirano- per Venezia delle ore 22:25, 22:55 e 23:40 | da Venezia per Mirano delle ore 23:35, 00:05 e 00:40

Linea 53E: sospese le corse da Dolo per Venezia delle ore 23:00 | da Venezia per Dolo delle ore 23:55.

Reazioni

«Potenziare le linee, nessun ricorso alla cassa integrazione - interviene Gabriele Scaramuzza, segretario regionale Veneto Articolo Uno, responsabile nazionale trasporti e infrastrutture - Va respinto al mittente il piano Avm Actv per la riorganizzazione del trasporto pubblico acqueo e di terraferma in conseguenza alle previsioni del nuovo Dpcm. L'azienda pensa di risolvere le criticità riducendo con un semplice calcolo ragionieristico le corse, e avviando a cassa integrazione il personale. Ciò che servirebbe invece è lo spostamento sugli orari di picco del trasporto pubblico cittadino e metropolitano delle corse venute meno, a causa della didattica a distanza delle scuole superiori e del divieto di circolazione notturno. Un piano che con intelligenza e razionalità non tagliasse il personale, ma lo ridistribuisse attraverso il rinforzo pesante del trasporto su acqua e su gomma sugli orari di maggiore criticità, così da garantire effettivamente la diminuzione al 50% della capienza effettiva dei mezzi. Bene hanno fatto le organizzazione sindacali a rispedire al mittente il piano proposto dal management di Avm Actv. Ritiri il piano e ne elabori uno nuovo, con il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per ridurre gli assembramenti sui mezzi».

Nuovi mezzi

Per il Comune di Venezia, la giunta ha approvato due delibere per investire quasi 15 milioni per l’ammodernamento di mezzi di trasporto pubblico locale su gomma. È previsto l'acquisto di 19 bus elettrici per il Lido-Pellestrina e 8 bus a metano. Con la prima delibera, dal valore complessivo di 15.312.075,54 euro, l'amministrazione recepisce il decreto 234 del 2020 del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha assegnato al Comune di Venezia risorse per euro 12.249.660,43 destinate all'acquisto di veicoli per il trasporto pubblico locale e alle relative infrastrutture. Il finanziamento (al quale seguirà un cofinanziameto del 20% della spesa per complessivi 3.062.415,11 euro a carico di Actv Avm), coprirà le spese per la realizzazione del sistema di trasporto pubblico locale. C'è l'acquisto di 19 autobus elettrici per un totale di quasi 11 milioni di euro e la realizzazione della rete infrastrutturale per altri quasi 4,5 milioni.

«La seconda delibera – dice l'assessore alla Mobilità Renato Boraso – riguarda un accordo di programma tra la Regione Veneto e il Comune di Venezia in tema di riparto delle risorse per il rinnovo dei parchi automobilistici adibiti al trasporto pubblico locale. La Regione ha assegnato al Comune di Venezia un contributo di 1.941.097 euro con vincolo di destinazione all’azienda beneficiaria Actv per l’acquisto di nuovi autobus destinati ai servizi di tpl (trasporto pubblico locale) urbano. A fronte di questo contributo, Actv, con il cofinanziamento di 589.903 euro, si impegnerà all’acquisto di 8 nuovi autobus a metano che andranno a sostituirne altrettanti con motore Euro2 che verranno rottamati.