Terremoto in Turchia, rientrati in Italia sabato sera i vigili del fuoco

Rientrato dal terremoto in Turchia il contingente Usar (ricerca e soccorso di persone sepolte da macerie) del Veneto e Friuli Venezia Giulia e il personale sanitario. I vigili del fuoco sono atterrati a Pisa e Pratica di Mare con gli aerei della Guardia di finanza e dell'Aeronautica militare che li hanno riportati in Italia dopo aver operato in aiuto alla popolazione nella missione coordinata dal dipartimento di Protezione civile.

Alle 20.20 di sabato l’arrivo dell’Atr 42 della Guardia di finanza all’aeroporto militare di Pisa con a bordo il contingente. Ad accogliere gli operatori il direttore regionale dei vigili del fuoco della Toscana Marco Frezza e il comandante di Pisa Nicola Cianelli (team leadear) del primo contingente Usar inviato in Turchia. Il personale è stato salutato anche dal capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco Guido Parisi in collegamento telefonico. Il team Usar del Veneto e Friuli Venezia Giulia, composto da 15 operatori e guidato da Francesco Cicirello, è poi rientrato nella notte al comando di Venezia, da dove era partito la settimana scorsa.