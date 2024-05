Rientrato l'allarme al petrolchimico di Marghera. Domani i risultati Arpav

Era uno sversamento di idrocarburi al Petrolchimico di Marghera il motivo dell'odore acre nell'aria percepito ieri sera in buona parte di Mestre, durante il diluvio che in serata ha colpito la città, tale da mettere in crisi il sistema di depurazione delle acque.

Lo ha confermato questa mattina l'assessore all'ambiente della Regione Veneto Gianpaolo Bottacin nel corso del punto stampa alla sede regionale della Protezione civile di Venezia. «Si sentiva l'odore nell'aria, tenete anche presente che le piogge hanno messo in crisi anche il depuratore e quindi questo non era in grado di smaltire l'acqua che arrivava - ha detto - ci sono comunque delle vasche di contenimento che hanno contenuto lo sversamento e quindi l'acqua non è andata dispersa. Ora che depuratore ha iniziato a lavorare tutto sarà smaltito come accade normalmente».

Già ieri sera il Comune di Venezia aveva comunicato l'evento sui suoi social, rassicurando la popolazione: «A seguito del forte odore di gas percepito in vaste zone della terraferma si segnala che la causa è da attribuirsi a un problema ad un impianto di trattamento della raffineria ENI di Marghera. La situazione sta rientrando e non si segnala al momento alcun tipo di rischio per l'ambiente e la salute».

Sul posto comunque sono stati effettuati campionamenti dell'aria: domani sono attesi i risultati dei campionamenti fatti da Arpav per gli sversamenti di acqua mista a idrocarburi. Intorno alle 13 si è tenuta una riunione nella sede della Protezione Civile, presente anche il prefetto di Venezia.