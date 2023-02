Inizia la rivoluzione digitale di Jesolo con i fondi del Pnrr

Ha inizio la rivoluzione digitale di Jesolo. Dopo l’approvazione del piano triennale per la transizione al digitale dei servizi del Comune approvato dalla giunta a fine 2022, l’ente ha ottenuto l’approvazione per la realizzazione di quattro misure, con lo stanziamento dei relativi fondi derivanti dal Pnrr per un totale di 400 mila euro.

I quattro progetti finanziati

Il via libera riguarda il progetto per la misura "Spid CIE", che prevede l’attivazione del sistema di autenticazione al portale dei servizi online attraverso carte d'identità elettronica, con uno stanziamento specifico di 14 mila euro. Altro intervento che il Comune metterà in campo nei prossimi mesi è quello relativo alla misura "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici", con rifacimento del sito internet, la possibilità di richiedere online l’accesso agli atti, quella per la pubblicazione di matrimonio, le agevolazioni scolastiche, poi la presentazione di domanda per bonus economici e per un contributo. Lo stanziamento per questa misura ammonta a 280.932 euro.

La terza domanda accolta riguarda la misura "AppIO", che prevede l’attivazione di nuovi servizi di notifica e lo stanziamento di 29.848 euro. Quarta istanza per cui è arrivato il via libera è quella per l’attivazione del servizio per il pagamento con PagoPA. In questo caso lo stanziamento economico è di 74.661 euro.

I quattro progetti in questione sono i primi di una strategia complessiva che prevede la creazione di un sistema che favorisca lo scambio di informazioni tra le pubbliche amministrazioni, agevolando così la trasmissione di dati e l’interoperabilità dei sistemi informativi. Si tratterà di una piattaforma capace di assicurare un dialogo costante, in tempo reale e veloce tra le pubbliche amministrazioni, eliminando i passaggi amministrativi di controllo e garantendo un’omogeneità di trattamento a livello nazionale.

«Digitalizzare processi e servizi significa velocizzare l’attività e snellire le pratiche, con le conseguenti ricadute positive per tutti i cittadini, in particolare di quelli che non possono o non riescono a utilizzare gli strumenti tecnologici per le loro necessità. - dichiara il vicesindaco, Luca Zanotto - Il Comune di Jesolo compirà un vero e proprio balzo in avanti su questo fronte, e lo farà senza spendere un euro grazie al lavoro degli uffici che hanno intercettato fondi del Pnrr».