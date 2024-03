Scomparsa di Rimas Tuminas, Tsv: «Un uomo di cultura che ha dedicato la sua vita al palcoscenico»

«Per il mondo del teatro oggi è un giorno triste. Con la scomparsa di Rimas Tuminas lo Stabile del Veneto perde un amico con cui abbiamo avuto la fortuna di lavorare negli ultimi anni, ma il teatro internazionale perde un uomo di cultura che ha dedicato la sua vita al palcoscenico». Con queste parole Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, ha commentato la notizia, giunta questa mattina, della scomparsa di Rimas Tuminas.

Il regista lituano dal 2007 aveva diretto il Teatro Vakhtangov di Mosca, ruolo che aveva poi lasciato nel 2022 a quattro giorni dell’inizio del conflitto Russia-Ucraina. Nell’arco della sua carriera ha diretto 25 opere teatrali per diversi teatri di tutto il mondo. Tra i suoi ultimi lavori, nel 2023 aveva portato in scena per il Teatro Stabile del Veneto al Teatro Malibran di Venezia "Un curioso accidente" di Carlo Goldoni, mentre nel 2021 aveva diretto un’originale versione di Spettri di Ibsen con Andrea Jonasson nei panni della signora Alving.

