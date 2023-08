Venessia.com rimuove la scritta sul ponte di Rialto. «Così ci prendiamo cura della città»

«Il ponte di Rialto è il monumento veneziano più condiviso sui social e più recensito di Venezia. Come l'opinione pubblica si è scandalizzata per l'incisione sul Colosseo di qualche giorno fa, il graffito che è stato fatto sul ponte è uno sfregio che deturpa la città e il mondo». Così Matteo Secchi del comitato Venessia.com ha spiegato il suo intervento di rimozione della scritta dal manufatto, ieri.

«Il ponte di Rialto sta a Venezia come il Colosseo sta a Roma - ha detto Secchi - Per togliere la scritta ho usato la pittura che avevo adoperato nel 2014, approvata dalla Soprintendenza dell'epoca, quando avevamo fatto un cleaning day organizzato da "Masegni e Nizioleti" in cui piturammo anche il ponte di Rialto. Il gesto è simbolico - ha sottolineato - serve anche a dire che ci prendiamo cura della nostra città e lo facciamo subito, quando ce n'è bisogno, senza lasciar passare mesi o anni in attesa dei permessi. Siamo in piena stagione turistica e andava sistemato. Peraltro abbiamo fatto risparmiare i soldi dell'intervento alla collettività. Rialto è il nostro simbolo, è di tutti i veneziani e noi lo preserviamo».