Piantedosi, il post su X: «A Venezia rimpatriato sospetto jihadista»

È il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a far correre la notizia, postata in X ieri a tarda sera sullo sfondo della questura lagunare di Santa Chiara con la scritta: Venezia. «Cittadino tunisino, sospetto jihadista rimpatriato nel suo Paese di origine. Sospettato di voler commettere attentati terroristici». Ieri in giornata è atterrato a Tunisi il 28enne il ventottenne in questione, che era arrivato in Italia nell'aprile 2023 ed è rimasto circa dieci mesi nel territorio veneziano prima di ripartire per la Tunisia. La vicenda comincia nel 2022 quando il governo di Tunisi mette al corrente il nostro paese del tentativo di un loro cittadino, sospettato di essere vicino alle cellule terroristiche della Jihad, di raggiungere le nostre coste. Progetto che gli riesce.

Il 28enne nordafricano entra senza documenti, presenta una richiesta di protezione internazionale, ed è subito rintracciato dalla polizia italiana che dal momento dello sbarco non lo perde di vista, in attesa di compiere tutte le verifiche, da quelle che riguardano la pericolosità riferita dalla Tunisia alla richiesta di protezione da lui avanzata. All'arrivo a Mestre è la Digos veneziana guidata da Carlo Ferretti a rintracciarlo monitorandone la presenza e tutto l'iter burocratico che, alla fine, sulla possibilità di una sua permanenza in Italia si conclude con esito negativo.

Non perché la Digos abbia trovato prove della sua vicinanza a gruppi terroristici nel corso dei mesi, ma perché sono state respinte le domande sia di protezione che di asilo politico e anche i relativi ricorsi che lui aveva presentato, con una velocità più rapida del solito, proprio per la sua posizione "gravata" dalla segnalazione delle autorità tunisine. Il suo tentativo di ottenere un documento valido per restare a Venezia alla fine è fallito ed è per l'irregolarità della sua presenza che è stato riaccompagnato a Tunisi, con un viaggio organizzato dalla Digos e dall'Ufficio immigrazione della Questura di Venezia.

La segnalazione delle autorità tunisine come sospetto jihadista ha fatto scattare il monitoraggio e la necessaria attesa di tutte le procedure burocratiche. Occorreva infatti stabilire se il sospetto che gli pendeva dalla patria fosse fondato o non si trattasse di un perseguitato politico in cerca di protezione internazionale. A fine ottobre anche Arxhend Bekaj, 27 anni, kosovaro, è stato fermato a Trieste ed espulso: era coinvolto nell'inchiesta sulla cellula jihadista a Venezia.