Crea il caos in Rivera XX Settembre, poi scappa dal Cpr: bloccato un 18enne

Lo scorso mese di luglio era andato in escandescenza in Riviera XX Settembre a Mestre, lanciando in aria tavolini e sedie, e minacciando il proprietario di un locale. Già gravato da numerosi precedenti penali, il responsabile, un 18enne tunisino, era stato accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Gradisca d'Isonzo, da dove era riuscito a fuggire prima di essere rimpatriato. Ora i militari della guardia di finanza lo hanno nuovamente intercettato.

Il giovane è stato riconosciuto e bloccato dai baschi verdi nel corso di un controllo effettuato nel quartiere Piave. Al termine degli accertamenti di rito, sarà accompagnato presso il Cpr di Roma, dove resterà in attesa di essere portato nel suo Paese d'origine.

Non è la prima volta che il 18enne riesce a fuggire prima di essere rimpatriato. La polizia locale lo aveva già fermato tempo fa e aveva provveduto anche all'accompagnamento presso un Cpr ad aprile, ma lui era riuscito a scappare e tornare a Mestre, continuando a mettere in atto comportamenti inquietanti che avevano generato un forte allarme sociale, non solo attorno all'area della stazione ma anche in centro città.

Irregolare sul territorio, e con numerosi precedenti, era stato denunciato quando era ancora minorenne per reati di furto, resistenza a pubblico ufficiale e comportamenti violenti sia nei confronti delle forze dell’ordine sia degli operatori delle comunità dov'era stato ospitato. Nel Veneziano, era stato denunciato varie volte dalle volanti e dalla polizia locale per i reati di porto di armi e oggetti atti ad offendere, rapina e furto.