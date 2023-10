Tragedia di Mestre, domani il rientro delle prime salme

Gli uffici del Comune di Venezia hanno rilasciato oggi 4 passaporti mortuari per il rientro delle prime bare delle vittime della tragedia di Mestre di martedì sera. Le salme dovrebbero lasciare la camera mortuaria dell'ospedale di Mestre già a partire da lunedì, mentre nel giro di 48 ore dovrebbero essere risolte tutte le pratiche amministrative. Le salme di 6 vittime, così come espressamente richiesto dalle famiglie, saranno cremate a Venezia.

In mattinata, intanto, un giovane parente di una delle vittime ha incontrato il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, che si è recato in visita all'obitorio dell'ospedale dell'Angelo. «È giovanissimo - ha detto Di Bari -, è addolorato, non si spiega perché questa tragedia. È rispettoso anche di tutto ciò che hanno fatto le autorità italiane, anzi mi ha ringraziato, ha ringraziato le autorità che in questo momento sono coinvolte per creare l'accoglienza migliore possibile. Però il dolore è così immane che ho molto rispetto e molta vicinanza».

Il capo di Ca' Corner ha quindi ricordato che il Comune di Venezia «si è visto partecipe, solidale a questa vicenda, come lo è la Regione Veneto attraverso i propri medici, con l'assistenza che anche qui in obitorio stanno effettuando, e credo che questo sia riconosciuto da parte dei familiari».

Sul fronte dei ricoveri, le pazienti più gravi, ricoverate a Padova, pur essendo in condizioni critiche, sono ora definite "stabili" dai sanitari. Migliora una donna ucraina di 40 anni, che potrebbe lasciare domani la terapia intensiva, così come la 21enne francese in cura all'ospedale di Dolo. Migliorano anche un paziente tedesco di 33 anni ricoverato a Treviso, le cui condizioni nei giorni scorsi apparivano critiche, e una 33enne ucraina per la quale si ipotizza una dimissione in tempi brevi dalla terapia intensiva.